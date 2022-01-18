Снежная погода с метелями сохранится в Татарстане до конца недели

На этой неделе татарстанцев ожидает снежная погода с метелями. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Так, 18 ноября под влиянием фронтального раздела северо-западного циклона будет идти снег и ожидается метель. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду, температура в течение суток не упадет ниже −11 градусов, а днем потеплеет до −1 градуса.

На следующий день также отмечаются снег и метель — ночью во время метели будет дуть сильный южный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Днем столбик термометра снова поднимется до отметки −1 градус.

20 января местами сохранится небольшой снег. В ночные часы прогнозируется от −6 до −11 градусов, днем — от −3 до −8.

В пятницу снег выпадет, но только в конце дня и в основном в западных районах Татарстана. В субботу в республику придет очередной циклон и принесет с собой обильный снегопад, метель и сильный ветер. 21 и 22 января столбик термометра будет показывать от −9 до −14 градусов, при прояснениях до −19, днем температура воздуха составит от −6 до −11 градусов.