В Татарстане ожидаются грозы, туман и до 25 градусов тепла

Завтра, 21 июля, в Татарстане сохранится относительно теплая, но неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой вновь ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами, включая Казань, опустится туман. Днем вероятны небольшие кратковременные дожди.

Кроме того, в светлое время суток кое-где, преимущественно на юго-западе, юге и юго-востоке региона, пройдут грозы. При грозах умеренный южный ветер будет усиливаться до 15–18 м/с, отмечают метеорологи.

Температура воздуха по Татарстану в темное время суток составит от +9 до +14 градусов (в столице республики — от +12 до +14). В дневные часы воздух прогреется до 20–25 градусов тепла (в Казани — до +22, +24).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что синоптики обещают татарстанцам неустойчивую погоду с кратковременными дождями и грозами.