Синоптики прогнозируют татарстанцам жару с сильными грозовыми дождями и градом

В Татарстан на несколько дней вернулась жаркая неустойчивая погода с грозовыми дождями, местами с сильными, при грозах с сильным ветром, локально с градом, сообщает Гидрометцентр РТ.

В предстоящие сутки через республику будут проходить активные фронтальные разделы северо-западного циклона. Сегодня ночью и днем 19 июля в республике и ее столице местами ожидаются грозы, сильные дожди и ливни, град, сильный ветер порывами 15-20 м/с, локально до 24 м/с. Ночью воздух прогреется до 15-20 градусов тепла, завтра днем – от 22 до 27 градусов выше нуля.

20 и 21 июля с отходом циклона на север республика окажется в его тыловой части. Ночью вероятность осадков небольшая, днем и вечером местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха заметно понизится: ночью 20 июля до 11-16 градусов выше нуля, 21 июля – от 9 до 14 градусов тепла, в дневные часы воздух прогреется до 20-25 градусов тепла.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в конце недели, 22-23 июля, сохранится неустойчивый характер погоды, местами с кратковременными дождями и грозами. Ночью ожидается от +11 до +16 градусов, днем – от +20 до +27 градусов.