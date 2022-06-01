В Татарстане 2 июня ожидается 27-градусная жара

Завтра в Татарстане ожидается погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидроментцерт РТ.

Ночью температура воздуха составит от +8 до +13 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +27 градусов. Будет дуть слабый юго-западный, западный ветер.

При этом ранее татарстанские синоптики отмечали, что первая декада июня окажется холоднее климатической нормы. Согласно их прогнозу, средняя температура в ближайшие 10 дней будет колебаться в пределах 15-16 градусов тепла.