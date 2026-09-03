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Общество 3 сентября 2026 15:19

В Татарстане в ближайшие дни прогнозируют дожди и снижение температуры

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В Татарстане в ближайшие дни прогнозируют дожди и снижение температуры
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Погода в Татарстане в ближайшие дни будет постепенно меняться: после теплого начала сентября в республике ожидаются дожди и снижение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Сегодня в большинстве районов республики осадков не ожидается. Во второй половине дня и вечером атмосферный фронт приблизится к западным районам Татарстана, где местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер при этом может усилиться до 15–20 м/с, возможен град. Температура воздуха днем составит +23..+28°.

4–5 сентября в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами прогнозируются дожди различной интенсивности. В отдельных районах 4 сентября возможна гроза, ветер при этом кратковременно усилится до 15–18 м/с. Ночью температура составит +9..+14°, днем – +21..+26°.

6 сентября через республику пройдет холодный атмосферный фронт. В течение суток ожидаются небольшие и умеренные дожди. Температура воздуха ночью составит +11..+16°, днем – +18..+23°.

По предварительному прогнозу, 7–8 сентября в Татарстане сохранится пасмурная дождливая погода. Днем воздух прогреется до +15..+20°.

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