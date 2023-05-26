В Татарстане ожидаются грозы, град и ветер до 23 м/с

Завтра, 27 мая, в Татарстане под воздействием пришедшего с запада атмосферного фронта ожидается ухудшение погодных условий. Температурный фон при этом понизится, сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Вновь прогнозируются (в том числе и в Казани) кратковременные дожди и грозы. Кроме того, днем в отдельных районах, но не в столице региона, возможен град.

Будет дуть юго-восточный и южный ветер силой от 5 до 10 м/с. Местами он на короткое время будет усиливаться до 15–20 м/с, а локально в светлое время суток — и до 23 м/с (в Казани — лишь до 20 м/с).

Ночью температура воздуха по Татарстану составит от 14 до 19 градусов тепла (в столице РТ — от +17 до +19). В дневные часы воздух прогреется до 24–29 градусов тепла (в Казани — до +24, +26 градусов).