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Общество 25 мая 2023 17:02

Гроза, сильный ветер и до +33 градусов ожидаются в Татарстане в пятницу

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Завтра, 26 мая, местами на территории Татарстана ожидаются грозы. Они пройдут в ночные и дневные часы и будут сопровождаться усилениями ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Порывы ветра могут достигать 15–20 м/с, уточняют синоптики.

Температуры воздуха ночью составят от 11 до 16 градусов в восточных районах, на западе — от 15 до 20 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 28–33 градусов.

#прогноз погоды #грозы
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