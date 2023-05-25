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Гроза, сильный ветер и до +33 градусов ожидаются в Татарстане в пятницу
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Завтра, 26 мая, местами на территории Татарстана ожидаются грозы. Они пройдут в ночные и дневные часы и будут сопровождаться усилениями ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Порывы ветра могут достигать 15–20 м/с, уточняют синоптики.
Температуры воздуха ночью составят от 11 до 16 градусов в восточных районах, на западе — от 15 до 20 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 28–33 градусов.
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