В Татарстане ожидаются гололед, метели с ухудшением видимости и до 2 градусов тепла

Завтра, 23 декабря, на Татарстан продолжит оказывать влияние глубокий североатлантический циклон. Из-за этого на территории республики удержится снежная и ветреная погода, сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над регионом по-прежнему останется облачным. По всему Татарстану, включая Казань, и ночью, и днем будет идти снег и мокрый снег (в столице в светлое время суток осадки, впрочем, будут небольшими).

В отдельных районах республики, включая Казань, вновь возможны метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее. Кое-где также образуется гололед, отмечают синоптики.

Прогнозируется умеренный юго-западный ветер, однако иногда он будет усиливаться до 15–17 м/с. На дорогах — сильная гололедица и снежная каша.

В темное время суток температура воздуха по Татарстану составит от 1 до 6 градусов ниже нуля (в столице региона похолодает до -2, -4 градусов). В дневные часы воздух прогреется до -1, +2 градусов (в столице РТ — до 0, +2).

О происходящих изменениях климата, которые нередко приводят к ухудшению погодных условий, можно прочитать в материале «Зимой льют дожди, и нам нужно к этому привыкнуть»: что происходит с погодой в Татарстане.