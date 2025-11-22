В Татарстане ожидаются дожди, туманы, сильный ветер и до 9 градусов тепла

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 22 ноября, из-за очередного атмосферного фронта в Татарстан вернется влажная и пасмурная погода, произойдет повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным. Характер осадков, которые начались еще ночью, изменится днем: на смену мокрому снегу и снегу, переходящему в дождь, а местами и гололеду придут небольшие и умеренные дожди. В отдельных районах, включая Казань, возможны туманы.

Юго-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с со временем поменяет направление на юго-западное. Местами он будет усиливаться порывами до 18 м/с (в столице РТ – до 14 м/с).

Помимо прочего, утром на дорогах сохранится образовавшаяся ночью гололедица (кое-где – сильная).

После холодной (до -6 градусов) ночи в Татарстане к утру потеплеет до -1, +4 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +4, +9 градусов (в Казани – до +6, +8 градусов).

