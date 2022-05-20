В Татарстане ожидаются дожди, сильный ветер и заморозки

Завтра, 21 мая, в Татарстане сохранится достаточно прохладная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. По всему региону, включая Казань, прогнозируются дожди, ночью и утром местами — с мокрым снегом.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер, который временами будет усиливаться до 15–18 м/с (но не на территории столицы Татарстана), отмечают синоптики.

Температура воздуха в темное время суток составит от 0 до +5 градусов, кое-где на почве и в воздухе вероятны заморозки до -2. В Казани, соответственно, ожидается от +1 до +3 (а на почве — до -1). В дневные часы воздух прогреется до 6–11 градусов тепла (в столице РТ — до +7, +9).

Ранее «Татар-информ» со ссылкой на данные метеорологов сообщал, что на выходных в республике ожидаются заморозки, дожди и мокрый снег. Объявлено штормовое предупреждение.