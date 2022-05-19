На выходных в Татарстане ожидаются заморозки, дожди и мокрый снег

В субботу и воскресенье в Татарстане сохранится холодная погода с дождями и заморозками по ночам. Также местами возможен мокрый снег, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Как сообщал «Татар-информ», завтра, 20 мая, в республике поднимется сильный ветер порывами до 15–17 м/с, ночью вероятны заморозки.

Не поднимутся температуры и в выходные: ночью от 0 до +5 градусов, местами — до −2. Днем столбики термометров не поднимутся выше 7–13 градусов. Ночью и утром в отдельных районах пройдет мокрый снег.

Предварительно, в начале следующей недели синоптики ожидают небольшие осадки. По их прогнозу, в понедельник и вторник температуры составят от 0 до 6 градусов ночью, а также от 9 до 14 градусов днем 23 мая, от 11 до 16 — 24 мая. В темное время суток по-прежнему возможны заморозки.