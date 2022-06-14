news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
14 июня 2022  18:50

В Татарстане ожидаются дожди с грозами, сильный ветер и до +29 градусов

news_top_970_100

Завтра, 15 июня, в Татарстане ожидается теплая, но неустойчивая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Ночью осадки маловероятны, днем и вечером по региону, включая Казань, прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

Будет дуть умеренный южный и юго-западный ветер. При грозах он станет усиливаться до 15–20 м/с, отмечают синоптики.

Температура воздуха по республике в темное время суток составит от +7 до +12 градусов, на западе — до +15 градусов (в столице — от +12 до +14). В дневные часы воздух прогреется до 24–29 градусов тепла (в Казани — до +27, +29).

Ранее метеорологи предупредили, что по Татарстану в середине июня средняя температура воздуха окажется ниже климатической нормы.

#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт #дожди с грозами
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100