В Татарстане ожидаются дожди с грозами, сильный ветер и до +29 градусов

Завтра, 15 июня, в Татарстане ожидается теплая, но неустойчивая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Ночью осадки маловероятны, днем и вечером по региону, включая Казань, прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

Будет дуть умеренный южный и юго-западный ветер. При грозах он станет усиливаться до 15–20 м/с, отмечают синоптики.

Температура воздуха по республике в темное время суток составит от +7 до +12 градусов, на западе — до +15 градусов (в столице — от +12 до +14). В дневные часы воздух прогреется до 24–29 градусов тепла (в Казани — до +27, +29).

Ранее метеорологи предупредили, что по Татарстану в середине июня средняя температура воздуха окажется ниже климатической нормы.