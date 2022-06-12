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Погода
12 июня 2022  18:12

Гидрометцентр РФ: вторая декада июня выдастся в РТ теплой, но нежаркой

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УГМС РТ опубликовало предупреждение о том, что средняя температура воздуха с 11 по 20 июня 2022 года ожидается на 1,0˚ ниже климатической нормы  (норма по РТ  +18,0˚, по  Казани +18,4º).

По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, ночные температуры в эти дни в Татарстане будут колебаться на уровне 8 — 15 градусов выше нуля, а дневные составят от 18 до 25 со знаком «плюс».

Для этого периода также вероятна переменная облачность, значительными осадки могут быть в районе 16-го и 18 июня.

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