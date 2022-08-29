В День республики на Татарстан обрушатся дожди с грозами и сильный ветер

Завтра, 30 августа, в Татарстане под воздействием проходящих через республику фронтальных разделов западного циклона начнет меняться погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В небе над регионом сохранится переменная облачность. Ночью осадки маловероятны, днем и вечером местами, включая Казань, пройдут кратковременные дожди и грозы.

В ночные часы прогнозируется умеренный юго-восточный ветер. В светлое время суток он сменит направление на юго-западное и будет временами усиливаться до 15–20 м/с, предупреждают синоптики.

В темное время суток температура воздуха в республике составит от 11 до 16 градусов тепла, на западе региона, включая его столицу, — от 17 до 22 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +27, +32 градусов (в Казани — до +28, +30), отмечают метеорологи.