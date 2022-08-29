Штормовое предупреждение и +34 градуса: Гидрометцентр спрогнозировал погоду в Татарстане

В Татарстане в ближайшие сутки сохранится жаркая и сухая погода. Активным остается действие штормового предупреждения – сохраняется чрезвычайная пожарная опасность лесов.

В Казани сегодня днем воздухе прогреется до 31-33 градусов выше нуля, в целом по республике температура воздуха будет колебаться от +29 до +34 градусов, сообщает Гидрометцентр РТ.

Существенных осадков не предвидится.

Напомним, в Татарстане установилось опасное агрометеорологическое явление – «атмосферная засуха». Жаркая сухая погода сохраняется уже несколько недель.