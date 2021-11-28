В Татарстане ожидаются дожди, морось и туман

Завтра, 29 ноября, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. Временами будут идти небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. Местами по региону, в том числе и в Казани, образуется гололед и опустится туман.

Прогнозируется умеренный южный и юго-восточный ветер. На дорогах Татарстана, включая и его столицу, образуется гололедица, кое-где — сильная, уточняют синоптики.

Температура воздуха по республике составит от нуля до -5 градусов. Днем воздух прогреется до 0, +3 градусов. Теплее всего будет на северо-западе региона.

Согласно предварительным данным метеорологов, в конце ноября — начале декабря сохранится облачная погода с дождем, мокрым снегом и другими видами осадков. Температурный фон по-прежнему будет достаточно высоким.