В Татарстане ожидается сильный ветер, снег и мокрый снег

Завтра, 27 ноября, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. «Из-за близости атмосферных фронтов» местами по региону будет идти небольшой снег и мокрый снег.

Умеренный юго-западный ветер кое-где по Татарстану, включая Казань, будет усиливаться до 15–18 м/с. На дорогах образуется гололедица, отмечают синоптики.

Температура воздуха по республике ночью составит от 2 до 7 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до -4, +1 градуса. Прохладнее всего будет на юго-востоке региона.

Согласно предварительным данным метеорологов, в воскресенье и понедельник, 28 и 29 ноября, в Татарстане вероятна влажная и ветреная погода со снегом, мокрым снегом и моросью. Также возможны метели, дождь, гололед и туман. Температурный фон останется достаточно высоким и даже повысится.