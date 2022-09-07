Метеоролог пообещал потепление к выходным в Татарстане

К выходным в Татарстане ожидается небольшое потепление: днем температуры воздуха поднимутся до 13–14 градусов. Однако это не означает, что в республике наступит бабье лето, рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

Начало сентября выдалось столь холодным из-за арктических воздушных масс. Тем не менее бабье лето приходит в республику почти ежегодно, если для этого есть благоприятные условия. Пока говорить об этом еще рано, уверен Аухадеев.

«Атмосфера не статична, барические образования — циклоны и антициклоны — сменяют друг друга, вместе с ними меняется и характер погоды. Уже к выходным прогнозируется изменение воздушных потоков на ветра южной четверти, температуры ожидаемо повысятся, хотя до летних не дотянут», — добавил специалист.

По прогнозу федерального Гидромета, температуры воздуха в сентябре в дальнейшем будут близки к норме и достигать примерно 12,3 градуса.

Так, ожидается, что завтра ночью температура воздуха составит от 3 до 8 градусов ночью и от 9 до 14 — днем. Прогнозируются облачная погода и дожди. Осадки сохранятся и на следующий день, 9 сентября. В ночные часы вновь ожидается от 3 до 8 градусов, днем — от 8 до 13.