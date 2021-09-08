В Татарстане ожидаются дожди и сильный ветер

Завтра, 9 сентября, в Татарстане прогнозируется ухудшение погодных условий. При этом, в отличие от предшествующих дней, заморозков на территории республики не ожидается, информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над регионом будет облачным. Будут идти дожди: ночью лишь местами, а днем — по всему Татарстану. Умеренный западный и юго-западный ветер временами будет усиливаться до 16–21 м/с, в том числе и в Казани, отмечают синоптики.

В темное время суток температура воздуха составит от 8 до 10 градусов выше нуля. В светлое — воздух прогреется до 10–15 градусов тепла. Теплее всего будет на западе и юго-западе республики.

В последующие дни дожди постепенно прекратятся. Температурный фон днем немного повысится, ночи же, по предварительным данным метеорологов, вновь станут более холодными. В целом на территории Татарстана сохранится аномально холодная погода, о которой ранее сообщало ИА «Татар-информ».