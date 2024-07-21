В Татарстане ожидаются дожди и не более +28 градусов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 21 июля, в Татарстане сохранится теплая, но влажная и пасмурная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами, включая Казань, — с грозами. Утром в отдельных районах еще сохранится опустившийся ночью туман.

Северный и северо-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с местами будет усиливаться порывами до 14 м/с, а при грозах на короткое время — и до 15–20 м/с, в том числе в столице РТ.

После ночных +13, +18 градусов в светлое время суток воздух прогреется до 23–28 градусов тепла (в Казани — до +23, +25 градусов).