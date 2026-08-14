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Общество 14 августа 2026 06:00

В Татарстане ожидаются дожди и не более 17 градусов тепла

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В Татарстане ожидаются дожди и не более 17 градусов тепла
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 14 августа, в Татарстане ожидается прохладная, пасмурная и дождливая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой окажется затянуто облаками, возможные ночью прояснения исчезнут. Начавшиеся местами в темное время суток небольшие и умеренные дожди днем распространятся на весь регион.

Западный и юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с в светлое время суток местами будет усиливаться порывами до 15–17 м/с (в том числе и в Казани).

После холодной (до 6 градусов выше нуля) ночи в дневные часы воздух по Татарстану прогреется лишь до +12, +17 градусов (в столице РТ – и вовсе только до +12, +14).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике до конца недели установится аномально холодная и дождливая погода.

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