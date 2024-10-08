В Татарстане ожидаются дожди и до 24 градусов тепла

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Во вторник, 8 октября, в Татарстане ожидается теплая погода, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем и вечером на западе региона возможны кратковременные дожди. Местами порывы ветра могут достигать 14 м/с.

Ночью температуры воздуха составят от 6 до 11 градусов, а днем поднимутся до 19-24.