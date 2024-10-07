В Татарстане на один день потеплеет до +24, но затем придет аномальный холод

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На этой неделе в Татарстан на короткое время придет почти летнее тепло, которое быстро сменится похолоданием, а на выходных и вовсе ожидается аномально холодная погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 8 октября, республика окажется в теплом секторе пришедшего сегодня циклона, который продолжит смещаться на восток. Южные воздушные потоки приведут к существенному повышению температуры: ночью прогнозируется от +6 до +11 градусов, днем и вовсе — от +19 до +24. На большей части территории региона осадки маловероятны, лишь на крайнем западе в конце дня начнутся дожди — это «связано с приближением очередного атмосферного фронта».

В среду, 9-го числа, под влиянием атмосферных фронтов циклона в Татарстане будут идти дожди, в отдельных районах — сильные. Южный ветер сменится северо-восточным, температурный фон начнет понижаться. В ночные часы температура воздуха составит от 7 до 12 градусов выше нуля, в дневные — только от +11 до +16 градусов.

В четверг, 10-го числа, с уходом циклона дальше на юго-восток республика сначала окажется в его тыловой части, а затем попадет под влияние гребня северного антициклона. Продолжат идти дожди — ночью повсеместно, днем преимущественно в южных и восточных районах. Заметно похолодает: до 3–8 градусов тепла в темное время суток и не больше 5–10 градусов тепла — в светлое. «Процесс будет сопровождаться сильным северо-восточным ветром порывами 15–17 м/с», — уточнили синоптики.

В конце недели на Татарстан распространит влияние очень холодный северный антициклон. В условиях интенсивного роста атмосферного давления осадков не ожидается, а температура воздуха днем составит от +3 до +8 градусов. На выходных по ночам столбики термометров будут опускаться до -1, -6 градусов. Соответственно, среднесуточные температуры будут на 4-5 градусов ниже нормы.