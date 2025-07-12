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Общество 12 июля 2025 06:00

В Татарстане ожидаются дожди, грозы и небольшое понижение температурного фона

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В Татарстане ожидаются дожди, грозы и небольшое понижение температурного фона
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 12 июля, в Татарстане сохранится неустойчивая погода, но станет чуть прохладнее. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой вновь переменная облачность. После преимущественно сухой ночи днем местами, включая Казань, возможны кратковременные дожди и грозы. Локально, в том числе в столице РТ, вероятен град.

Прогнозируется северо-восточный ветер силой от 4 до 9 м/с. В дневные часы он будет усиливаться порывами до 14 м/с, а при грозах на короткое время – и до 15–20 м/с.

Температурный фон немного понизится: в светлое время суток воздух в регионе прогреется лишь до +26, +31 градуса (в Казани – до +29, +31).

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