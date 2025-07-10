К концу недели в Татарстане немного спадет жара и прекратятся осадки

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На выходных в Татарстане изменятся погодные условия – температурный фон немного понизится. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В пятницу, 11 июля, и в субботу, 12 июля, в республике еще сохранится установившаяся благодаря южному антициклону и атмосферным фронтам жаркая, но при этом неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами и сильным ветром при грозах от 16 до 21 м/с, а локально и с градом.

Завтра ночью температура воздуха составит от 15 до 20 градусов тепла, а днем – от 29 до 34. Ночь на субботу будет столь же теплой, а вот день будет чуть прохладнее: столбики термометров покажут от +27 до +32 градусов.

В воскресенье, 13 июля, на преобладающей территории региона существенные осадки маловероятны, грозовые дожди прогнозируются лишь на крайнем юго-западе РТ. Произойдет дальнейшее понижение температурного фона: в ночные часы ожидается от +12 до +17 градусов, в дневные – от +25 до +30.

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели в Татарстане сохранится очень теплая погода с дневными температурами от +25 до +30. Осадки на территории республики по-прежнему маловероятны.