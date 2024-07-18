В Татарстане ожидаются дожди, грозы и не более 29 градусов тепла

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 18 июля, в Татарстане прогнозируется теплая, но достаточно неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Местами, включая Казань, пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем в отдельных районах, но не в столице региона, вероятен град.

Северо-западный и северный ветер силой от 5 до 10 м/с местами будет на короткое время усиливаться до 15–20 м/с, а локально (но не в Казани) — и до штормовых 23 м/с.

После относительно теплой (от +13 до +18 градусов) ночи в светлое время суток воздух в Татарстане прогреется до +24, +29 градусов (в столице республики — до +26, +28).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что во второй половине недели в республике ожидается ухудшение погоды, в том числе грозы и кратковременные дожди.