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Новости Татарстана и Казани
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Грозы, град и штормовой ветер надвигаются на Татарстан
Сегодня и завтра, 17 и 18 июля, в Татарстане вновь произойдет существенное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Вечером среды с сохранением ночью и днем четверга местами по республике прогнозируются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с, а в дневные часы локально — и до 23 м/с.
Кроме того, в светлое время суток в отдельных районах вероятен град. В Казани при этом ожидаются только грозы с усилениями ветра до 15–20 м/с.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что во второй половине недели в республике ожидается ухудшение погоды, в том числе грозы и кратковременные дожди.
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