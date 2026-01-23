В Татарстане ожидаются 35‑градусные морозы: ГАИ просит водителей воздержаться от поездок

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня ночью и утром 24 января в Татарстане прогнозируется резкое похолодание, температура воздуха может опуститься до –35. В связи с этим ГАИ республики обращается к жителям с просьбой по возможности отказаться от поездок.

Если поездка неизбежна, автомобилистам советуют внимательно проверять техническое состояние автомобиля. Рекомендуется осмотреть аккумулятор, уровень топлива и работу систем обогрева.

Водителям также следует одеваться теплее, брать с собой запас теплой одежды, горячий чай и по возможности иметь запас топлива.