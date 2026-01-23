news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 23 января 2026 14:59

В Татарстане ожидаются 35‑градусные морозы: ГАИ просит водителей воздержаться от поездок

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане ожидаются 35‑градусные морозы: ГАИ просит водителей воздержаться от поездок
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня ночью и утром 24 января в Татарстане прогнозируется резкое похолодание, температура воздуха может опуститься до –35. В связи с этим ГАИ республики обращается к жителям с просьбой по возможности отказаться от поездок.

Если поездка неизбежна, автомобилистам советуют внимательно проверять техническое состояние автомобиля. Рекомендуется осмотреть аккумулятор, уровень топлива и работу систем обогрева.

Водителям также следует одеваться теплее, брать с собой запас теплой одежды, горячий чай и по возможности иметь запас топлива.

читайте также
В Татарстан к концу недели придут морозы до -33 градусов – синоптик
В Татарстан к концу недели придут морозы до -33 градусов – синоптик
#гаи #морозы в татарстане #погода в татарстане #водители
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Выездное заседание по народной программе «Единой России» проходит в Нижнекамске

Выездное заседание по народной программе «Единой России» проходит в Нижнекамске

23 января 2026
Алексей Песошин провел заседание Попечительского совета КНИТУ-КАИ

Алексей Песошин провел заседание Попечительского совета КНИТУ-КАИ

22 января 2026