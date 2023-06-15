В Татарстане ожидается жара и небольшие дожди

Завтра, 16 июня, в Татарстане сохранится достаточно жаркая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Над республикой по-прежнему ожидается переменная облачность. В южных районах местами «из-за близости атмосферного фронта» пройдут небольшие дожди, отмечают синоптики.

Прогнозируется северо-восточный ветер силой от 4 до 9 м/с, в светлое время суток он кое-где будет усиливаться до 14 м/с (в Казани — только до 12 м/с).

Ночью температура воздуха по региону составит от 11 до 16 градусов тепла, в низких местах — от +7 до +10 (в столице РТ — от +14 до +16 градусов, в низких местах — от +8 до +10). Днем воздух прогреется до 24–29 градусов тепла (в Казани — до +26, +28 градусов).