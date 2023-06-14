В Татарстане ожидается до 27 градусов жары

Завтра в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Ночью температура воздуха опустится до +8 градусов, в низких местах – до +5. Днем столбик термометра будет показывать 22-27 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер, порывы которого будут достигать 4-9 метров в секунду, местами – до 12 метров в секунду.

Ранее профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев предупредил о похолодании, о чем сообщал «Татар-информ».