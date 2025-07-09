В Татарстане ожидается жара до +33 градусов и грозы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 9 июля, в Татарстане ожидается жаркая, но неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Местами, но не в Казани, вероятны небольшие дожди и грозы.

Западный и юго-западный ветер скоростью от 5 до 10 м/с кое-где будет усиливаться порывами до 13 м/с, а при грозах и до 15–17 м/с.

После теплой ночи воздух в регионе прогреется до 28–33 градусов тепла (в столице РТ – до +30, +32 градусов).