Погода в Татарстане изменится: ожидается потепление и кратковременные дожди

Согласно информации Гидрометцентра Республики Татарстан, в минувшие сутки регион находился на южной окраине северного циклона. Погода была преимущественно спокойной и прохладной: температура воздуха достигала +20…+22°, местами отмечались кратковременные дожди.

Сегодня днем республика по-прежнему остается под влиянием этого циклона. Из-за приближения атмосферного фронта в отдельных районах ожидаются кратковременные осадки и грозы, при этом порывы ветра могут достигать 15–18 м/с. Температура воздуха повысится до +21…+26°.

В ближайшие дни погодные условия в Татарстане изменятся — влияние начнет оказывать жаркий южный антициклон. С юго-западными потоками в регион поступит теплая воздушная масса, и дневные температуры превысят отметку в +30°. В целом ожидается сухая и солнечная погода, хотя местами возможны кратковременные грозовые дожди.

На 8 июля синоптики прогнозируют переменную облачность, местами пройдут дожди с грозами и порывистым ветром до 15–18 м/с. Ночные температуры будут в пределах +12…+17°, а днем потеплеет до +25…+30°.

В среду, 9 июля, осадков практически не ожидается, а температура продолжит расти: ночью — от +14 до +19°, днем — от +28 до +33°.

По предварительным данным, в четверг, 10 июля, ночью возможны редкие осадки, а днем — локальные грозовые дожди из-за прохождения атмосферного фронта на севере республики. Температурный фон составит ночью +16…+21°, а днем воздух прогреется до +29…+34°.

Жаркая погода, по данным Гидрометцентра РТ, сохранится и 11–12 июля.