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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидается жара до 27 градусов и порывистый ветер
Сегодня, 26 августа, в Татарстане ожидается достаточно жаркая и сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой прогнозируется переменная облачность. Существенные осадки маловероятны. Утром кое-где сохранится опустившийся ночью туман.
Северо-западный и северный ветер силой от 5 до 10 м/с днем местами будет усиливаться порывами до 14 м/с (согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 10,8 до 13,8 м/с именуется сильным, а от 13,9 до 17,1 м/с — крепким).
После относительно теплой ночи (от +10 до +15 градусов) в светлое время суток воздух в регионе прогреется до +22, +27 градусов (в Казани — от 25 до 27 градусов тепла).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан как минимум до середины недели вернется жаркая погода.
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