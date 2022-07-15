В Татарстане ожидается улучшение погодных условий

Завтра, 16 июля, в Татарстане после недавних гроз и ливней с ростом атмосферного давления улучшатся погодные условия. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Ночью и утром местами, включая Казань, вероятны кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер, отмечают синоптики.

Температура воздуха по Татарстану в темное время суток составит от +13 до +18 градусов (в столице региона — от +14 до +16). В дневные часы воздух прогреется до 24–29 градусов тепла (в Казани — до +25, +27).