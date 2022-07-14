В РТ объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся грозы с градом

По сообщениям ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» в Татарстане объявлено штормовое предупреждение и-за ухудшение погодных условий.

По прогнозам, со второй половины дня 14 июля, а также ночью и днем 15 июля на территории республики и Казани ожидаются грозы, ливни и град с усилением ветра до 25 м/с.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что синоптики предупредили жителей республики о ливнях с градом и шквалистым ветром, которые прогнозируются в Татарстане.