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Ру Тат
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Общество
14 июля 2022  12:09
Полина Шевчук

В РТ объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся грозы с градом

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По сообщениям ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» в Татарстане объявлено штормовое предупреждение и-за ухудшение погодных условий.

По прогнозам, со второй половины дня 14 июля, а также ночью и днем 15 июля на территории республики и Казани ожидаются грозы, ливни и град с усилением ветра до 25 м/с.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что синоптики предупредили жителей республики о ливнях с градом и шквалистым ветром, которые прогнозируются в Татарстане.

#штормовое предупреждение #ухудшение погоды
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