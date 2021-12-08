В Татарстане ожидается туман, снег и до 1 градуса тепла

Завтра, 9 декабря, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным. Местами будет идти небольшой снег и мокрый снег. В отдельных районах, включая Казань, опустится туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

Прогнозируется умеренный юго-восточный ветер. На дорогах региона образуется гололедица, кое-где, в том числе и в столице РТ, — сильная, отмечают синоптики.

Температура воздуха по Татарстану ночью составит от -1 до -6 градусов. Днем воздух прогреется до +1, -4 градусов.

В последующие дни температурный фон на территории республики будет снижаться. Уже в субботу, 11 декабря, столбики термометров в дневные часы не поднимутся выше 8–13 градусов ниже нуля.