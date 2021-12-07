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Ру Тат
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Погода
7 декабря 2021  18:08
Надежда Захарова

Гидрометцентр предупредил о сильном ветре, метели и снежных заносах

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В Татарстане ожидается ухудшение погоды. Ночью и днем 8 декабря ожидается сильный ветер, ледяной дождь и метель с ухудшением видимости, сообщает Гидрометцентр РТ.

Как сообщают синоптики, также в республике ожидаются гололед, снежная каша и заносы на дорогах. Ветер поднимется до 15–17 м/с, при метели видимость сузится до 1000 м и менее.

Ночью температуры воздуха составят от −7 до −12 градусов, местами до 13–18 градусов со знаком минус.
К утру потеплеет до −2...–7 градусов, днем воздух прогреется до −4...+1 градуса.

#Прогноз погоды #метель #сильный ветер
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