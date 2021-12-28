В Татарстане ожидается туман, слабый снег и до 25 градусов мороза

Завтра, 29 декабря, в Татарстане сохранится установившаяся ранее морозная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Местами пройдет слабый снег. Ночью и утром в отдельных районах опустится туман. Слабый до умеренного юго-западный ветер днем сменит направление на юго-восточное. На дорогах вновь образуется гололедица, отмечают синоптики.

Ночью температура воздуха по республике составит от 17 до 22 градусов мороза, при прояснениях и в низких местах — до -25 градусов. Днем воздух прогреется до 12–17 градусов ниже нуля. Теплее всего будет на юго-западе региона, холоднее всего — на юго-востоке.

Согласно предварительным данным метеорологов, в последующие дни на территории Татарстана постепенно начнет подниматься температурный фон. В первый день нового года возможно потепление до нуля градусов, о чем сообщало ИА «Татар-информ».