1 января в Татарстане потеплеет до 0 градусов

Первая половина этой недели в Татарстане будет холодной и снежной, однако к Новому году в республике ожидается значительное потепление. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, завтра ночью в республике ожидается до 21 градуса мороза, облачная погода и снег. 29 декабря под влиянием гребня антициклона вероятность осадков снизится. В ночные часы похолодает до 22–17 градусов мороза, местами столбики термометров опустятся до −25. Днем прогнозируется от −17 до −12 градусов.

В четверг к Татарстану приблизится теплый атмосферный фронт, который принесет снег, а днем — потепление до −13…–8 градусов. Ночью ожидается от −19 до −14 градусов, местами — до −25.

«31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года в нашем регионе сохранится слабо-морозная погода, временами со снегом. Температуры воздуха ночью составят −7...–13°, днем 31 декабря — −5...–10°, 1 января — 0...–6°», — говорится в предварительном прогнозе синоптиков.