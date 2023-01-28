В Татарстане ожидается туман, небольшой снег и до 16 градусов мороза ночью

Завтра, 29 января, погодные условия в Татарстане существенно не изменятся. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой по-прежнему будет облачно с прояснениями. Местами, в том числе и в Казани, возможен небольшой снег. Прогнозируется слабый до умеренного юго-западный и южный ветер, отмечают синоптики.

Сегодня вечером кое-где по региону, включая его столицу, вероятны туман и гололед. В воскресенье (как ночью, так и днем) местами вновь опустится туман. На дорогах сохранится гололедица, предупреждают метеорологи.

В темное время суток температура воздуха по Татарстану составит от -6 до -16 градусов, а при прояснениях — до 16 градусов мороза (в Казани — от -6 до -8 градусов, при прояснениях — до -11). В дневные часы воздух прогреется до -3, -8 градусов (в столице РТ — до 3–5 градусов ниже нуля).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что умеренные морозы сохранятся в Татарстане до конца недели.