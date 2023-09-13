В Татарстане ожидается туман, небольшие дожди и до +21 градуса

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 13 сентября, в Татарстане сохранится установившаяся ранее умеренно прохладная и влажная погода. Это следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами, в основном на юге, возможны небольшие дожди. Утром кое-где по региону, включая Казань, опустится туман, отмечают синоптики.

Ветер силой от 6 до 11 м/с со временем поменяет направление с северо-восточного на юго-восточное. Днем иногда он будет усиливаться порывами до 13 м/с (но не в столице РТ).

Ночью столбики термометров по Татарстану показывали от +3,6 градуса (на метеостанции Бавлы в 3.30) до +13,4 градуса (на метеостанции Казань-Опорная в 3.00).

В светлое время суток воздух в республике прогреется только до 16–21 градуса тепла (в Казани — до +19, +21 градуса), информируют метеорологи.