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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидается туман, небольшие дожди и до +21 градуса
Сегодня, 13 сентября, в Татарстане сохранится установившаяся ранее умеренно прохладная и влажная погода. Это следует из прогноза Гидрометцентра РТ.
Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами, в основном на юге, возможны небольшие дожди. Утром кое-где по региону, включая Казань, опустится туман, отмечают синоптики.
Ветер силой от 6 до 11 м/с со временем поменяет направление с северо-восточного на юго-восточное. Днем иногда он будет усиливаться порывами до 13 м/с (но не в столице РТ).
Ночью столбики термометров по Татарстану показывали от +3,6 градуса (на метеостанции Бавлы в 3.30) до +13,4 градуса (на метеостанции Казань-Опорная в 3.00).
В светлое время суток воздух в республике прогреется только до 16–21 градуса тепла (в Казани — до +19, +21 градуса), информируют метеорологи.
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