Сильный ветер, дождь и до +21 градуса ожидаются в Татарстане во вторник

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Сегодня, 12 сентября, в Татарстане вновь ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны дожди, сообщает Гидрометцентр РТ.

Синоптики предупреждают о ветре, днем местами он может усилиться до 14 м/с. Столбики термометров ночью покажут от 5 до 10 градусов, а днем поднимутся до 16–21.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этой неделе ожидается теплая погода, а осадки в скором времени прекратятся.