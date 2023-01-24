В Татарстане ожидается туман и до 4 градусов ниже нуля

Завтра, 25 января, погодные условия в Татарстане существенно не изменятся, однако температурный фон немного повысится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой по-прежнему будет облачно с прояснениями. Ночью существенные осадки маловероятны, днем местами (но не в Казани) возможен небольшой снег.

Прогнозируется слабый юго-западный и западный ветер. В ночные и утренние часы в отдельных районах вновь опустится туман. На дорогах сохранится гололедица, отмечают синоптики.

В темное время суток температура воздуха по региону составит от -11 до -16 градусов, а при прояснениях — от 17 до 22 градусов мороза (в столице РТ — от -11 до -13 градусов, при прояснениях — до -16). В дневные часы воздух прогреется до -4, -9 градусов (в Казани — до 4–6 градусов ниже нуля).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по предварительным данным метеорологов умеренные морозы сохранятся в Татарстане до конца недели.