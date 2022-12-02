В Татарстане ожидается туман и до 28 градусов мороза

Завтра, 3 декабря, на территории Татарстана будет происходить дальнейшее понижение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Существенные осадки маловероятны, однако ночью и утром местами, включая Казань, вновь опустится туман. Прогнозируется слабый ветер, направление которого будет меняться. На дорогах сохранится гололедица, отмечают синоптики.

В ночные и утренние часы температура воздуха по Татарстану составит от 17 до 22 градусов мороза, при прояснениях — до -28 (в столице РТ — от -18 до -20, при прояснениях — до -23). В светлое время суток воздух прогреется только до 14–19 градусов ниже нуля (в Казани — до -15, -17).

Как сообщал «Татар-информ» со ссылкой на данные метеорологов, относительное повышение температурного фона случится только на следующей неделе. В первую декаду декабря температуры воздуха будут на 4 градуса ниже климатической нормы.