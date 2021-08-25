В Татарстане ожидается туман и до 27 градусов тепла

Завтра, 26 августа, в Татарстане ожидается умеренно теплая и сухая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В ночные и утренние часы местами по региону, включая Казань, опустится туман. В небе над республикой сохранится переменная облачность. Существенные осадки маловероятны. Будет дуть умеренный северо-восточный и северный ветер.

Ночью температура воздуха по Татарстану составит от 7 до 12 градусов тепла, наиболее прохладно будет в низких местах. Днем воздух прогреется до +22, +27 градусов.

Ранее эксперт КФУ рассказал, стоит ли казанцам ждать бабьего лета.