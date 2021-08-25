Эксперт КФУ рассказал, стоит ли казанцам ждать бабьего лета

Сентябрь в Казани обещает быть теплым, однако точный прогноз на осень давать пока рано. Об этом заявил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев, сообщает пресс-служба вуза.

«Точный прогноз пока давать рано, однако по актуальному долгосрочному прогнозу сентябрь ожидается с положительной аномалией, что может проявиться за счет бабьего лета или затяжного лета», — отметил эксперт.

Аухадеев назвал несколько температурных рекордов августа, которые были зафиксированы четыре раза. Кроме того, повторился один установленный ранее рекорд.

В последний месяц лета рекорды были зарегистрированы 18, 19, 20 и 21 августа. Столбики термометров в эти дни поднимались от 34,3 до 37,9 градуса. Помимо этого, 22 августа температура воздуха составила 33,7 градуса, что стало повторением рекорда 1972 года.

По словам ученого, средняя температура лета 2021 года в столице Татарстана составит около 22,4 градуса. По уровню жары оно может занять третье место за всю историю наблюдений. Жарче было только в 2010 году (23,3 градуса) и в 1869 году (22,5 градуса).