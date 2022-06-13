В Татарстане ожидается туман и до 27 градусов тепла

Завтра, 14 июня, в Татарстане продолжится постепенное повышение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой вероятна переменная облачность. Осадки на территории региона маловероятны. Ночью и утром местами (но не в Казани) опустится туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, отмечают синоптики.

Температура воздуха по республике в темное время суток составит от +4 до +9 градусов, на западе, включая ее столицу, — до +12. В дневные часы воздух прогреется до 22–27 градусов тепла (в Казани — до +25, +27).

Ранее метеорологи предупредили, что по Татарстану в середине июня средняя температура воздуха окажется ниже климатической нормы.