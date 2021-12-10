В Татарстане ожидается туман и до 20 градусов мороза

Завтра, 11 декабря, в Татарстане сохранится достаточно холодная, но при этом достаточно влажная и пасмурная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Ночью и утром местами ожидается небольшой снег. Кроме того, в это же время кое-где вновь опустится туман (в Казани — преимущественно в утренние часы).

Прогнозируется умеренный северный и северо-восточный ветер. На дорогах региона опять образуется гололедица, отмечают синоптики.

В ночные часы температура воздуха по Татарстану составит от 10 до 15 градусов ниже нуля, а при прояснениях — и до 20 градусов мороза. В дневные — столбики термометров не поднимутся выше -8, -13 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в дальнейшем понижение температурного фона на территории республики продолжится. В темное время суток при прояснениях вероятны температуры в 23–24 градуса мороза.