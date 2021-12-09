На выходных в Татарстане похолодает до -23 градусов

На предстоящих выходных в Татарстане ожидается серьезное похолодание. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 10 декабря, в республике ожидаются вызванные прохождением холодного атмосферного фронта снег и туман. Столбики термометров опустятся до -12 градусов, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

В выходные, 11 и 12 декабря, а также в начале следующей недели, 13 декабря, погодные условия на территории региона будет определять обширный холодный антициклон, пришедший с северо-запада. Существенные осадки маловероятны, отмечают синоптики.

Ночью и утром 11 декабря в Татарстане прогнозируется до 10–15 градусов мороза (при прояснениях — до -19 градусов), а 12-го и 13-го числа — до 14–19 градусов ниже нуля (в низких местах — и до -23). Днем воздух будет прогреваться до -7, -14 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, во вторник, 14 декабря, погода в республике вновь изменится. В ночные часы осадков еще не ожидается, а в дневные с приближением атмосферного фронта пойдет снег. Температура воздуха составит от -8 до -13 градусов в темное время суток, от -3 до -8 градусов — в дневное.