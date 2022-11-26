В Татарстане ожидается туман и до 15 градусов мороза

Завтра, 27 ноября, в Татарстане прогнозируется понижение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. В темное время суток еще возможен небольшой снег, в светлое — осадки маловероятны. Будет дуть умеренный северо-восточный и восточный ветер.

Синоптики предупреждают, что второй половине дня и вечером субботы, ночью и утром воскресенья местами по региону, включая Казань, вновь опустится туман. На дорогах сохранится гололедица.

Температура воздуха по Татарстану в ночные часы составит от 6 до 11 градусов мороза, при прояснениях — до -15 (в столице республики — от -6 до -8, при прояснениях — до -10). В дневные воздух прогреется до 5–10 градусов ниже нуля (в Казани — до -6, -8).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что согласно прогнозу метеорологов на выходных в Татарстане продолжится постепенное похолодание.